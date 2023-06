Fake news ! Pourquoi YouTube arrête de supprimer les infox sur les élections passées ?

Même si, une nouvelle fois, la mesure ne concerne que le scrutin présidentiel américain de 2020, de nombreux militants et ONG (Media Matters, Free Press) alertent sur ce qu'ils considèrent comme un blanc-seing offert à Donald Trump et aux partisans de la désinformation. Ceux-ci pourraient encore remettre en cause cette élection et ainsi jouer indirectement sur la prochaine, qui aura lieu l'année prochaine aux États-Unis.