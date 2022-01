YouTube et désinformation : 80 organisations de fact-checking demandent des comptes

"La vérification des faits est un outil crucial pour aider les spectateurs à prendre leurs propres décisions en toute connaissance de cause, mais c'est une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste pour lutter contre la propagation de la désinformation. Au fil des ans, nous avons investi massivement dans des politiques et des produits dans tous les pays où nous opérons pour connecter les gens à un contenu faisant autorité, pour réduire la propagation de la désinformation et pour supprimer les vidéos non conformes. Nous avons constaté des progrès importants, en maintenant la consommation de désinformation limite recommandée nettement en-deçà de 1 % de toutes les vues sur YouTube. Et seulement environ 0,21 % de toutes les vues sont des contenus non conformes que nous supprimons plus tard. Nous recherchons toujours des moyens significatifs de nous améliorer et continuerons de renforcer notre travail avec la communauté de vérification des faits."