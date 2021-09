YouTube décide de bannir les propos et chaînes anti vaccination

Vous ne pouvez donc plus accéder aux chaînes citées, mais le contenu qui y est relatif est (parfois) encore disponible en revanche. Avec l'objectif de créer un climat de sérénité et de lutter contre la défiance à l'égard de la vaccination contre la COVID-19, YouTube durcit à nouveau le ton avec les antivax. Après avoir supprimé dès la fin 2019 toute publicité allant à l'encontre d'une potentielle vaccination, ce sont les premières vidéos qui ont été analysées, et potentiellement supprimées, dès octobre 2020.