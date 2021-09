YouTube teste une fonctionnalité native de téléchargement de vidéos pour les abonnés Premium

S'il y a quelques mois on m'avait dit que j'écrirais une chronique sur Superman & Lois, je ne l'aurais pas cru. Et pourtant, à chaque épisode qui me rapprochait de la fin de sa première saison, ma hâte de vous en parler n'a cessé d'augmenter. C'est non seulement l'une des meilleures séries DC existantes, mais aussi l'une de mes principales bonnes surprises de 2021.