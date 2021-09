TikTok grignote de plus en plus de temps de cerveau disponible face à YouTube

Néanmoins, YouTube conserve encore une solide avance en termes de nombre d'utilisateurs et utilisatrices, puisque selon App Annie, citée par la BBC, deux milliards d'individus utilisent mensuellement les services de la plateforme de Google. TikTok compterait, de son côté, 700 millions d'utilisateurs et utilisatrices. En conséquence, c'est aussi YouTube qui cumule le plus grand nombre au total d'heures passées sur sa plateforme, même si les utilisateurs et utilisatrices de TikTok passent toujours plus de temps sur cette dernière, bien davantage qu'auparavant.