Le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux franchit les 4 milliards dans le monde

Nous sommes désormais 4 milliards à utiliser, chaque mois, un ou plusieurs réseaux sociaux dans le monde, avec une moyenne impressionnante de 2 millions de nouveaux utilisateurs chaque jour sur les plateformes. Ces données, issues d'un rapport réalisé par We Are Social et Hootsuite, sont complétées par des informations plus détaillées, notamment sur les réseaux les plus plébiscités par les internautes et mobinautes au cours du dernier trimestre.