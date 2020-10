La pandémie profite à Snapchat et à ses fondateurs qui viennent de se partager 2,7 milliards de dollars

D'abord, on constate que les utilisateurs de Snapchat ont augmenté de 11 millions lors de ce troisième trimestre (Q3), qui s'est achevé fin septembre. Une augmentation de 18 %, portant à plus de 249 millions les utilisateurs quotidiens actifs (DAUs, en anglais) de l'application. Toutes les données sont au vert pour l'appli, qui connaissait pourtant quelques troubles de croissance l'année dernière – notamment à cause du succès d'Instagram et de ses Stories. Cette année, Snapchat a gagné pour le moment une moyenne de 20 millions d'utilisateurs quotidiens actifs supplémentaires.