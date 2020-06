Snapchat place la réalité augmentée au cœur de sa stratégie de conquête

Par ailleurs, afin de s’étendre, de développer de nouvelles fonctionnalités et d’innover, Snapchat tend à intégrer son appareil photo dans dautres applications et d'autres applications dans son appareil photo. L'opération se fait via « CameraKit », qui permet de faire de Snapchat l'appareil photo utilisé par défaut dans d'autres applications. Cela devrait notamment rendre la plateforme encore plus prisée des développeurs, qui pourront travailler sur des outils touchant davantage d’utilisateurs.