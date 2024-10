Une situation compliquée et admise par Evan Spiegel, son P.-D.G. « La croissance de notre activité de publicité numérique est l'un des éléments les plus importants de notre potentiel de revenus à long terme, et les investisseurs sont préoccupés par le fait que nous n'évoluons pas plus vite », indiquait-il dans une récente note envoyée à ses employés. En ajoutant de telles fonctionnalités, il espère très certainement améliorer l'engagement de ses utilisateurs, un élément crucial pour attirer les annonceurs.