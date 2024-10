Et si vous pensiez que l'envie de publicités allait s'arrêter là, autant vous dire tout de suite que vous vous trompiez. Car en parallèle, Snapchat déploie aussi son programme « Promoted Places », qui permet à des marques et des enseignes de faire apparaître tous leurs établissements sur la carte de l'app. Les entreprises qui sont présentes au lancement de cette offre sont cette fois McDonald's et Taco Bell.

Et si Snapchat met d'un coup le paquet dans le secteur, c'est que l'application génère des revenus publicitaires bien moins élevés que ceux de ses concurrents directs. « La croissance de notre activité de publicité numérique est l'un des éléments les plus importants de notre potentiel de revenus à long terme, et les investisseurs sont préoccupés par le fait que notre croissance n'est pas plus rapide » a expliqué le PDG Evan Spiegel. Alors, pour ou contre cette arrivée des pubs ?