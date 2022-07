Snapchat veut gagner plus d'argent, beaucoup plus !

Ensuite, l'entreprise a promis à ses investisseurs de meilleurs résultats, et donc des changements de stratégie. Pour l'instant, il s'agit de « recalibrer » les dépenses, réduire l'embauche, revoir les objectifs et les investissements. La situation économique instable actuellement et les nouvelles régulations du marché publicitaire, notamment du côté d'Apple, ont ralenti la croissance de Snap. De plus, la concurrence est rude : Meta rassemble ses forces et tente de rattraper TikTok, et ce, avec des moyens bien plus amples.

Pour tenter de se refaire, Snap a déjà créé Snapchat+, un abonnement à 3,99 dollars par mois qui donne accès à des fonctionnalités relativement superficielles, comme changer l'icône de l'application ou désigner un contact comme « BFF ». L'abonnement payant ne permet pas d'empêcher les publicités sur l'application, cependant.

Il semble que Snap devra faire preuve de créativité et d'innovation pour atteindre ses objectifs. La concurrence et l'état du marché imposent des obstacles que les fondateurs devront surmonter. Affaire à suivre…