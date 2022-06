Après WhatsApp et Telegram, c'est au tour de Snapchat de proposer une offre premium

Dans un communiqué adressé à The Verge, Liz Markman, la porte-parole de Snap Inc., a confirmé cette information. Elle explique que l'offre s'appellera Snapchat Plus et que des tests internes sont actuellement menés. Des « fonctionnalités exclusives, expérimentales et préliminaires » seront mises à la disposition des abonnés. Dans son tweet, l'insider Alessandro Paluzzi a partagé des informations supplémentaires.