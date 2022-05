Après WhatsApp, Telegram s'apprête-t-il à son tour à franchir le cap de l’offre premium ?

Lorsqu'une personne lance Telegram, le message suivant apparaît : « Telegram est gratuit pour toujours. Pas de publicités. Pas de frais d'abonnement. » Une belle déclaration qui ne sera vraisemblablement bientôt plus d'actualité. Alessandro Paluzzi, un développeur mobile et insider, a récemment aperçu la nouvelle page qui s'affichera au lancement de l'application. Et le slogan qui pourra y être lu change radicalement. « Telegram fournit un stockage cloud gratuit et illimité pour les chats et les médias », sera lisible sur cette version dite « gratuite ».