VPN : 10 Go de données de 21 millions d'utilisateurs se retrouvent sur Telegram

Alors, quid de l'impact désormais de ce fichier sur les utilisateurs des VPN, qui par définition utilisent ces réseaux virtuels privés pour protéger un peu plus leur vie privée et leur anonymat, même si une totale protection n'est jamais assurée ? Le risque, pour les internautes et mobinautes concernés, est de faire face à des campagnes de phishing, à de l'ingénierie sociale et même à du chantage. Pire : les individus malveillants qui ont su déchiffrer des mots de passe peuvent directement utiliser le compte d'un utilisateur victime, pour profiter de son statut payant.