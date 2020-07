7 fournisseurs de VPN "zero log" font fuiter plus de 1 To... de logs

Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN et Rabbit VPN également concernés

Le 5 juillet, Noam Rotem du site VPNmentor a de son côté découvert que UFO VPN n’était que l’arbre qui cachait la forêt. Il s’est avéré que Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN et Rabbit VPN étaient également concernés par cette fuite de logs en clair sur le Web. Six autres fournisseurs, tous hongkongais, et édités selon le site The Register par une entité commune : Dreamfii HK.

Au total, ce sont donc 1,2 téraoctet de logs comprenant précisément 1 083 997 361 entrées qui étaient accessibles à tous sur le cluster Elasticsearch. Cette découverte a aussi mis au jour que des données relatives aux sites visités, aux noms des utilisateurs, aux adresses email et de résidence, et même aux informations de paiement (PayPal et Bitcoin) étaient inscrites dans ces fichiers.

Pire : il ne s’agirait pas de cas isolés. Poussant l’investigation plus loin, VPNmentor s’est créé un compte sur l’un des services, et a pu retrouver quasi instantanément les informations qu’il avait utilisées sur le serveur, toujours en clair.