Les VPN sont-ils devenus l’ennemi juré d’Hollywood ?

Pour mieux comprendre la situation, certains VPN, notamment les services payants les plus performants du marché, garantissent à leurs clientes et clients l'application d'une stricte politique de non-journalisation. En d'autres termes, cela signifie qu'en plus de favoriser l'anonymat par l'emploi d'une adresse IP factice, ces firmes n'enregistrent pas les pratiques de leurs usagers et ne peuvent donc pas les fournir à la police en cas d'enquête.