Netflix intensifie sa politique anti-VPN

Quand il s'agit du petit écran, ce n'est plus à prouver, les Anglais font bien souvent mieux que tout le monde ; inspirant du monde au passage. Prenez la série Misfits, par exemple. Avec ses jeunes anti-héros aux super pouvoirs moisis, son langage sans retenue et son scénario bien perché, le show a marqué une génération de spectateurs et fort probablement lancé la mode des « séries de super-héros décalées ». Et, tant qu'à bien faire, elle a aussi fait décoller bien des carrières d'acteurs et actrices !