Netflix : 70 000 abonnés français ciblés par une campagne de phishing aux leurres malicieux

Sauf que si l'on clique sur l'URL insérée dans le mail, le lien nous redirige tout de suite vers un faux portail web, qui vient demander à l'abonné de fournir ses identifiants de connexion, que les pirates récupèrent. Le subterfuge paraît plutôt crédible pour une personne non avertie, d'autant plus que l'objet du mail, « Votre compte est suspendu », le nom de l'expéditeur, « Netflix », et l'adresse de l'expéditeur ( info@mailer.netflix.com ) renforcent la confusion. Sauf que l'URL n'est pas une URL Netflix et qu'une ou deux fautes d'orthographe se cachent dans le texte.