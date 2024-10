Avec une nouvelle campagne de messages « Votre dernier paiement a été refusé », Netflix est une fois de plus victime d'une vague de phishing. Des individus malveillants se font passer pour le géant du streaming pour tente de dérober vos données bancaires. Les arnaqueurs redoublent d'inventivité à l'aide de SMS alarmistes, comparables à l'arnaque au faux proche, dont nous vous parlions pas plus tard qu'hier sur Clubic. On vous explique comment déjouer les plans machiavéliques des escrocs.