Si vous avez malencontreusement cliqué, pas de panique. Rendez-vous dans les paramètres de WhatsApp, section « Appareils liés ». Supprimez tous les appareils suspects. Changez également votre mot de passe et activez l'authentification à deux facteurs. Enfin, prévenez vos contacts qu'un pirate a pu usurper votre identité. Et si la fraude est avérée, si vos coordonnées bancaires sont en jeu, alors faites rapidement opposition auprès de votre banque, et dans la foulée, portez plainte auprès des services de police ou de gendarmerie. Vous pouvez également saisir par courrier le procureur de la République du tribunal judiciaire de votre secteur. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter France Victimes au 116 006, service d'aide aux victimes géré par le ministère de la Justice, qui vous conseillera gratuitement.

Enfin, et pour éviter ce genre de mésaventure, retenez bien ceci : jamais WhatsApp (ou aucun autre organisme) ne vous contactera par SMS pour des problèmes de sécurité. Les vraies notifications passent par l'application elle-même. Alors méfiance face aux messages alarmistes reçus par texto, même s'ils semblent légitimes au premier abord.