WhatsApp : peut-on vous pirater quand vous dormez ?

Le hacker n'a plus qu'à accéder à la messagerie à distance en utilisant le code secret (à quatre chiffres) qui permet d'accéder à cette dernière. Dans certains pays, ce code est composé par défaut des quatre derniers chiffres du numéro de téléphone. Vous l'avez compris, le pirate n'a alors plus qu'à saisir le code, à récupérer le numéro d'identification laissé par WhatsApp et à s'approprier le compte en question.

Afin de se prémunir contre ce type d'attaque (et d'autres mésaventures), il est évidemment recommandé de modifier le code d'accès à sa messagerie vocale. De plus, il est fortement conseillé d'activer la vérification en deux étapes proposée dans les réglages de l'application WhatsApp.

Lorsqu'un compte WhatsApp est piraté, le processus de récupération peut nécessiter plusieurs jours durant lesquels le pirate peut essayer d'escroquer les contacts associés et/ou de diffuser des logiciels malveillants. Prudence, donc.