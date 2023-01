WhatsApp : vous voulez savoir si votre smartphone est compatible après le 1er janvier 2023 ? Suivez le guide !

Comme chaque année, WhatsApp met à jour la compatibilité de son application avec les systèmes d'exploitation Android et iOS, avec l'objectif toujours assumé de consacrer davantage de ressources à la prise en charge des OS les plus récents. Depuis le 1er janvier 2023, plusieurs dizaines de smartphones ont rejoint le cimetière de ceux désormais incompatibles avec la messagerie instantanée du groupe Meta. Voici la liste de ces smartphones, et surtout une petite astuce pour savoir si votre mobile est concerné ou non par la fin de la prise en charge.