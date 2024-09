Ccts

C’est encore une fois n’importe quoi. On parle d’une application de messagerie …. Rien à voir avec la puissance du tel qui la faire tourner. Ça embête juste qu’il faut programmer la compatibilité. C’est juste super pratique pour le téléphone des enfants. Et je vais pas filer un iPhone 15 à un collégien. Mon grand a un se, le petit un 6. Quel bonheur d’ailleurs de voir que même PRONOTE ne marche plus cette année sur le 6. Juste parce que les devs on codé avec les pieds, on ne peux plus cliquer sur certains boutons sur le site internet pour s’inscrire.

Et c’est pas parce qu’Apple ne les réparent pas que ces téléphones ne servent à rien. Avec une batterie neuve à 20 balles l’iPhone 6 est reparti comme au premier jour. Quel gâchis !