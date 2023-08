Votre téléphone sera-t-il toujours compatible avec WhatsApp à partir du 1er septembre ? On vous donne la liste

Comme elle en a pris l'habitude, WhatsApp, l'une des applications de messagerie instantanée les plus populaires au monde, met à jour la liste des appareils et systèmes d'exploitation mobiles qu'elle prend en charge, ce qui permet de déduire ceux qui ne le sont plus. Parce qu'il est important de rester au fait des dernières informations à ce sujet, surtout si vous en êtes un utilisateur régulier, sachez qu'il va y avoir du changement à compter du 1er septembre 2023.