WhatsApp ne sera plus accessible sur certains smartphones l'an prochain : on vous dit tout

En ce qui concerne Android, la liste des smartphones concernés est plus fournie. Parmi les modèles les plus populaires, on y retrouve notamment les HTC Desire 500 et la gamme Huawei Ascend D1, Mate et P1, sans oublier divers smartphones de la marque LG (Optimus 4X HD, Optimus F3, F5, F6, F7, L2, L3, L4….).

Du côté de chez Samsung, pas de panique là encore, puisque les smartphones concernés affichent déjà quelques années au compteur. On parle ainsi des Galaxy Ace 2, Galaxy Core, Galaxy S2 et S3 Mini, Galaxy Trend 2 et Trend Lite, sans oublier le Xcover 2. Enfin, pour les amoureux de Sony Xperia, il faut savoir que les Arc S, Miro et Neo L vont eux aussi devoir dire adieu à WhatsApp dans quelques jours. Vous voilà prévenus.