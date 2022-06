WhatsApp vous permet maintenant de transférer vos données d'Android à iOS, on vous explique comment

Les informations et données seront envoyées sur le téléphone et conservées en local dans iOS le temps que vous installiez WhatsApp sur votre iPhone. Aucun envoi sur iCloud n'est réalisé pour garantir la sécurité de vos conversations et de vos médias durant le transfert.

La fonctionnalité sera intégrée en version bêta dès aujourd'hui dans l'application WhatsApp pour Android et son déploiement devrait prendre environ une semaine pour toucher l'ensemble des utilisateurs. Vous devez également mettre à jour Move to iOS vers la dernière version et posséder un nouvel iPhone sous iOS 15.5 pour réaliser le transfert.