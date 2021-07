Google travaillerait sur une app pour faciliter la migration d’iOS vers Android

Aujourd’hui, Google permet aux utilisateurs d’iOS de passer à Android en sauvegardant leurs contacts, les événements de leur calendrier et leurs photos dans Google Drive . Par la suite, lorsque le même compte Google est ajouté à un nouvel appareil Android, le contenu est accessible via les applications respectives.



Comme le rapporte le site 9to5Google, plusieurs lignes de codes contenant une nouvelle application « Switch to Android » ont été trouvées dans la dernière version du « Data Restore Tool ». Il s’agit de l’outil officiel de restauration des données d’Android.



L’application Switch to Android permettra de faire une liaison Wi-Fi entre l’ancien iPhone et le nouveau smartphone Android. L’objectif est de transférer toutes les données beaucoup plus facilement, rapidement et intuitivement.