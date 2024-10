MisterDams

C’est pas une distinction selon si l’écran était au départ verrouillé (slide to unlock, slide to answer) ou si l’appareil était déjà déverrouillé (ou là un appui simple suffit) ?

En tout cas j’ai voulu rejeter un appel tout à l’heure, j’ai pas vu apparaitre le picto rouge en slidant, j’ai eu un doute du fonctionnement car ça m’arrive pas souvent de refuser. Du coup j’ai rejeté depuis la montre, qui était bien plus explicite avec son bouton rouge et son bouton vert bien visible. Il apparaitre peut-être encore plus bas que ce que j’ai tenté.

La joie des interfaces épurées mais incompréhensibles.