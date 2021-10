WhatsApp : ça y est, le transfert d'iPhone à Android est fonctionnel !

Parce que changer de smartphone peut être une expérience douloureuse pour nos données (messages, applications, photos…), Google a œuvré pour rendre le processus plus simple que jamais, y compris (et surtout ?) lors du passage d'un iPhone à un smartphone Android. Ainsi, avec un simple câble Lightning/USB-C, il est possible de copier ses applications, ses SMS, ses iMessages, ses photos, son calendrier, ses contacts…