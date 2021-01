Telegram lance un outil permettant d’importer vos discussions depuis WhatsApp

Pour tirer parti de cette nouvelle fonctionnalité, rien de plus simple. Sur WhatsApp, il suffit de se rendre dans les infos de vos différentes conversations et de choisir « Exporter discussion ». Il faut ensuite choisir Telegram, et sélectionner la conversation dans laquelle on veut téléverser l’historique. Bien entendu, il vous faudra au préalable recréer la conversation idoine sur Telegram. La marche à suivre est détaillée sur le blog officiel de Telegram, si besoin.

Mais il faut garder en tête un menu détail. Si, sur WhatsApp, l’intégralité des échanges est chiffrée de bout en bout, ce n’est le cas dans Telegram que sur ce que l’on appelle les « conversations secrètes » — un type d’échange particulier entre deux utilisateurs seulement. Par conséquent, importer toutes vos discussions de WhatsApp à Telegram leur fera perdre ce fameux voile de confidentialité, et tous vos messages précédemment envoyés, en étant ainsi importés sur Telegram, apparaîtront en clair sur les serveurs de l’entreprise.

Une manœuvre qui n’est pas nécessairement souhaitable pour qui veut cadenasser au maximum ses données personnelles, même si nous saluons la disponibilité de cet outil. D’autant plus quand on sait que Telegram aurait accueilli plus de 100 millions de nouveaux utilisateurs au mois de janvier. De quoi encourager d’autant plus de monde à suivre la marche.