WhatsApp : face à la polémique, l’entreprise retarde de 3 mois sa nouvelle politique de confidentialité

« Nous allons faire beaucoup plus pour éclaircir les points de désinformation sur la manière dont nous travaillons sur la sécurité et le respect de la vie privée », promet encore WhatsApp dans son communiqué. Un programme chargé donc, qui s’apparente à une reconquête des cœurs que la récente polémique a rendus méfiants.

Il faut en effet préciser que si, en Europe, le Réglement Général pour la Protection des Données (RGPD) fait office de rempart efficace contre ces nouvelles mesures et leur caractère obligatoire, il n’en est pas de même sur les continents américain, africain et asiatiques qui, certes, bénéficient d’un délai supplémentaire de trois mois, mais uniquement pour se faire une raison. Facebook se doit de pousser ces nouvelles CGU car il se doit de rendre son investissement (l’entreprise a racheté WhatsApp en 2014 pour près de 20 milliards de dollars) rentable. Et sans ces fameuses fonctionnalités dédiées aux entreprises, impossible pour la firme de monétiser la messagerie aux 2,5 milliards d’utilisateurs.

Nous restons curieux du vocabulaire qu’utiliseront Facebook et WhatsApp pour légitimer la nécessité de collecter toujours plus de données personnelles sur leurs utilisateurs. Car si l’on en croit les nouveaux labels de confidentialité récemment introduits sur l’App Store d’iOS, WhatsApp et Messenger sont déjà parmi les applications les plus gourmandes en la matière.