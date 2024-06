WhatsApp abandonne Google Drive pour le transfert de vos messages

Cette nouvelle méthode se distingue nettement de celle appliquée pour les transferts entre iOS et Android, laquelle requiert l'emploi d'un câble physique. Le transfert par code QR semble effectivement offrir une solution plus directe et potentiellement plus rapide. D'après WABetaInfo, cette fonctionnalité fait actuellement l'objet de tests au sein de la version bêta 2.24.9.19 de WhatsApp, accessible uniquement aux utilisateurs inscrits au programme bêta via le Google Play Store, un programme d'ores et déjà complet. Cependant, aucune date n'a été communiquée quant au déploiement de cette fonctionnalité auprès de l'ensemble des utilisateurs.