« La nouvelle approche de WhatsApp en matière de contacts permettra aux utilisateurs de gérer plus facilement leurs contacts à travers leurs appareils et leurs comptes, et de les stocker en toute sécurité sans les perdre en cas de changement de téléphone ou de réinstallation de WhatsApp » explique WhatsApp.

En effet, il vous sera plus facile de séparer le côté personnel du côté professionnel dorénavant avec cette fonctionnalité, puisque vous pourrez enregistrer des numéros pro directement sur WhatsApp, sans avoir à les intégrer à la liste plus personnelle de votre smartphone. Et en cas de perte ou de vol de votre appareil, les contacts resteront sauvegardés, et pourront être récupérés, puisque liés à votre compte WhatsApp.

L'autre avantage, c'est que vous pourrez aussi ajouter de nouveaux contacts en utilisant des noms d'utilisateur, et non plus nécessairement un numéro de téléphone, ce qui va améliorer la confidentialité. Reste maintenant à attendre le déploiement de la mise à jour, dont la date n'a pas été communiquée.