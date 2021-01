Après Parler, la messagerie Telegram est accusée d'héberger des contenus haineux

Faisant face à la récente indisponibilité de Parler, des activistes pro-Trump semblent avoir massivement téléchargé l'application de messagerie Telegram pour y créer des groupes de discussion. L'éditeur de la messagerie s'est d'ailleurs vu contraint de retirer des douzaines de chaines publiques dans lesquelles les membres échangeaient des propos « haineux ».

Or, si Apple a pris le parti de retirer Parler de sa plateforme de téléchargements, elle a choisi de conserver Telegram sur son App Store. Et cette décision ne plait pas aux membres de l'association américaine à but non lucratif Coalition for a Safer Web.

Coalition for a Safer Web estime en effet que les membres des groupes de discussion hébergés sur Telegram tenaient des propos néo-nazis promouvant la suprématie de la « race blanche ». Ils étaient donc en violation avec les règles de l'App Store d'Apple, à l'instar de Parler dont la firme de Tim Cook expliquait qu'elle représentait « des menaces de violences et d'activités illégales ».