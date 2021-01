Amazon avait prévenu Parler depuis des mois d'une possible sanction à cause de posts enfreignant la loi

Amazon ajoute plusieurs exemples des publications en question. Dans des emails datant de mi-novembre, AWS aurait ainsi demandé à Parler de supprimer des messages à caractère racistes et encourageant au meurtre de Michelle Obama (« Kill 'em All »). Parler aurait alors répondu : « Aussi haineux qu'ils soient, ils ne violent pas nos conditions de services », mettant en avant le Second amendement de la Constitution américaine. Amazon affirme avoir « reporté plus de 100 pièces représentatives du contenu prônant la violence sur Parler ».