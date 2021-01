Parler : des millions de contenus publiés ou supprimés du réseau sont en fait accessibles publiquement

Il est notamment question d’un module réservé aux influenceurs. En effet, lors d’une interview accordée l’an dernier à CNBC, John Matze le co-fondateur de Parler avait émis le vœu de commencer à générer des revenus grâce au « modèle » des influenceurs. L’idée n’était pas différente d’un autre réseau social : voir émerger des personnalités fortes parmi les utilisateurs du réseau, lesquels feraient la promotion de produits ou d’entreprises externes contre rémunération.

Que le projet soit toujours d’actualité ou pas, le réseau social polémique a d’autres choses plus capitales sur le feu. Bien que son fondateur ait d’abord assuré que Parler serait de retour en ligne pour ses utilisateurs dès aujourd’hui, mardi, un dernier message publié dimanche soir (quelques heures avant qu’AWS ne débranche le réseau) laissait entendre que cela pourrait prendre plus longtemps que prévu. En cause, selon lui, la mauvaise presse qui est faite de Parler actuellement, et qui fait se fermer les portes de potentiels nouveaux hébergeurs.