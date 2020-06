Reddit bannit un forum pro-Trump, accusé de promouvoir la haine, Twitch suspend sa chaîne

Fondé il y a une quinzaine d'années sur la base de la liberté d'expression au sens large, le réseau social a cette fois considéré que les choses allaient trop loin. Et dans un contexte où le mouvement Black Lives Matter, qui lutte contre le racisme systémique aux USA, émeut l'opinion partout dans le monde jusque dans les plus grandes entreprises, il ne pouvait en être autrement pour Reddit. « Jusqu'à présent, nous avions fait preuve de bonne volonté pour les aider à préserver leur communauté, avec des avertissements, des mises en quarantaine et autres », s'est justifiée la plateforme, victime d'un « report » des utilisateurs écartés de Twitter ou Facebook, qui ont fait une importante chasse aux sorcières ces derniers mois.