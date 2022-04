Google dévoile une nouvelle application pour aider les utilisateurs d'iPhone à passer sur Android

Une application baptisée « Switch to Android » (ou « Passer à Android » en France), qui permet donc de transférer rapidement et de manière sécurisée diverses données (photos, vidéos, contacts et événements d'agenda) vers un smartphone Android. L'application se charge également de désactiver iMessage (afin d'éviter un souci lors de la réception de futurs messages), mais également de faciliter a posteriori le transfert de photos d'iCloud vers Google Photos.