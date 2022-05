Attention, WhatsApp ne va bientôt plus supporter ces versions d'iOS

De plus, on peut lire sur la page Help Center de l'application que celle-ci ne prendra en charge que les appareils dotés d'iOS 12 et versions ultérieures. Si de nombreux iPhone sont encore en capacité de télécharger les versions plus récentes d'iOS, les modèles 5 et 5C, eux, ne pourront plus y avoir accès, puisqu'il ne leur est pas possible de télécharger des versions au-delà d'iOS 11. Les iPhone 5S, 6 et 6S en revanche y ont droit.