Comment WhatsApp veut simplifier le partage de fichiers entre iOS et Android

Évidemment, WhatsApp utilisera pour cette fonction le chiffrement de bout en bout (qui est le modèle standard de protection pour les discussions sur son interface) pour sécuriser les échanges de documents. Seule la personne à qui est destiné l'envoi pourra ainsi y accéder.

Et comme nous vous le disions en titre, cette fonctionnalité a surtout pour particularité de ne pas se cantonner aux smartphones utilisant le même système d'exploitation. En somme, il sera possible à l'avenir via WhatsApp d'envoyer des documents à partir d'un appareil iOS à destination d'un appareil Android (et vice-versa) sans utiliser le réseau internet !

Pour le moment, ce futur AirDrop en est encore au stade de l'essai, et n'existe que dans la version WhatsApp iOS beta v24.15.10.70. Et selon Neowin, il n'en est encore qu'aux phases initiales de développement, ce qui laisse à penser qu'il faudra un peu patienter avant son déploiement public.