WhatsApp pourrait bien prochainement se doter d'une fonction "airdrop"

Apple va bientôt peut-être pouvoir affirmer être copié par des concurrents ! En effet, WABetaInfo vient de révéler que l'application travaillait sur une mise à jour qui permettra le partage de fichiers avec des appareils situés à proximité, sans avoir à passer par une conversation quelconque.

Pour cela, il faudra que la personne souhaitant envoyer une photo ou une vidéo secoue son smartphone, afin d'activer la possibilité d'envoyer à un individu dans les environs. Celui-ci devra de même à son tour ouvrir WhatsApp et effectuer le même mouvement, pour voir apparaître la requête, et l'accepter ou non. Pour le moment, aucune information n'a été partagée sur la distance maximale à laquelle la fonctionnalité pourrait fonctionner.