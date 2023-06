WhatsApp : vous pourrez bientôt avoir plusieurs comptes sur la même application, mais pour quoi faire ?

WhatsApp va, par ailleurs, offrir cette possibilité au moment où elle cherche à s'enrichir de fonctionnalités plus orientées « réseaux sociaux ». On pense notamment à Channels, à travers laquelle, comme son nom l'indique, il est possible d'ouvrir un canal où seront partagés des textes, des photos et des vidéos ou encore à la lecture de GIF. Avec plusieurs comptes sous la manche, les utilisateurs de WhatsApp seront ainsi sûrement plus enclins à utiliser ces nouveaux dispositifs, qui resteront cloisonnés. Pour le moment, aucune date précise de sortie n'a été donnée.