Cette nouvelle fonction de WhatsApp qui va faire bouger vos discussions

Évidemment, il s'agit ici d'une mise à jour pour le moins mineure, totalement inutile pour qui se refuse à utiliser le format GIF, mais qui rendra néanmoins le partage de « mèmes » animés autrement plus amusant sur la plateforme. Voilà qui ne devrait pas déplaire aux utilisateurs d'un certain âge. En effet, depuis quelques mois déjà, ce bon vieux GIF ne serait presque plus utilisé par les jeunes et souffrirait même déjà d'un petit côté ringard. Ça va les « boomers » ?