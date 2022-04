Tiktok s'associe à Giphy, les boomers n'ont pas dit leur dernier mot !

Tiktok accueille une nouvelle fonctionnalité axée sur les GIF. Grâce à un partenariat avec Giphy, le plus grand moteur de recherche d’images de ce format et de memes, les utilisateurs et utilisatrices du réseau social vont pouvoir accéder à des clips et des images animées avec ou sans son. Les GIF peuvent ensuite être intégrés dans des vidéos TikTok.