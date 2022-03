Stephen Wilhite, l'inventeur du GIF, est décédé

La pandémie de COVID-19 a eu raison de Stephen Wilhite, selon une confirmation de sa compagne, Kathaleen, obtenue par The Verge. L'un des informaticiens les plus révolutionnaires de ces cinquante dernières années s'en est allé à l'âge de 74 ans. Et s'il a pris sa retraite voilà maintenant une vingtaine d'années pour pratiquer diverses passions telles que le camping et le modélisme ferroviaire, son héritage a encore de très belles années devant lui.