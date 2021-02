Windows 10 : Microsoft va encore améliorer le copier-coller

À l'instar de ce que propose déjà partiellement le raccourci clavier Windows + ;, cet historique de Presse-Papier va gagner de nouveaux onglets. Grâce à ces derniers, il sera possible de rapidement rechercher et intégrer des emojis, des kaomojis, des symboles, et surtout des GIFs. L'onglet le plus à gauche ressemble assurément à un onglet favoris, pour retrouver rapidement les éléments les plus utilisés.

Grâce à cet ajout directement au sein du système d'exploitation, plus besoin donc de passer par les outils intégrés (ou non) aux applications de messagerie, aux sites web ou aux clients email.