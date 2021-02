Windows peut directement reconnaitre et retranscrire du texte depuis une image

Basé au Canada et développé par l’entreprise AgileBits Inc., Le gestionnaire de mots de passe 1Password a vu le jour en 2006. Destiné dans un premier temps à l’écosystème d’Apple, il est dorénavant compatible avec la plupart des appareils, des navigateurs web et systèmes d’exploitation (MacOS, Windows, Linux), de sorte que vos mots de passe soient disponibles à tout moment, y compris sur les appareils mobiles (iOS, Android).