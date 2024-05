Windows va vous permettre d'extraire le contenu des photos reçues sur votre mobile

Comme rapporté par nos confrères de The Verge, la fonctionnalité est disponible dans Phone Link 1.24051.91.0 et a été testée par leurs soins dans l'Insider Preview Build 22635.3646 du canal bêta. Les premiers tests effectués font état d'une reconnaissance de caractère (OCR) relativement « correcte », mais qui laisse parfois encore à désirer.

Sur un même texte, à savoir une page de livre, la fonctionnalité intégrée de Phone Link aurait commis bien plus d'erreurs que les extracteurs de texte de Samsung et Apple. Pour les passages les plus longs, le journaliste de The Verge recommande donc d'activer le copier-coller entre appareils, d'extraire le texte sur votre téléphone et de l'envoyer ensuite vers votre PC.