Les applications Android seront désormais utilisables sur Windows 10

S'il est déjà possible d'envoyer un message, copier une photo ou prendre un appel directement sur l'écran de leur PC, l'application permettra bientôt d'utiliser des applications Android sans toucher à son smartphone.

Les applications apparaissent dans une fenêtre distincte et il est possible de continuer à travailler ou à naviguer sur le web tout en conservant une fenêtre de conversation WhatsApp ou son flux Instagram. Les applications peuvent également être ajoutées au menu Démarrer ou épinglées dans la barre des tâches pour un accès plus rapide.

Cette fonctionnalité a été introduite dans la build 20185, disponible pour les membres du programme Windows Insider. Microsoft précise toutefois que toutes les applications ne sont pas compatibles, notamment avec une utilisation clavier/souris. L'éditeur liste également les appareils compatibles et seuls les terminaux Samsung peuvent gérer la fonctionnalité.

Nul doute que les smartphones d'autres constructeurs devraient s'ajouter à la liste d'ici le lancement de cette mise à jour.