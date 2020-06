Votre Téléphone, l'application de Microsoft permet désormais de contrôler votre musique

Cette fonctionnalité s'ajoute à l'affichage des notifications et des photos et à la gestion des SMS et des appels.

De plus en plus fiable et complète, l'application Votre Téléphone de Microsoft continue de se développer au fil des mois. Permettant de faire le lien entre un terminal Android et un PC Windows 10, le logiciel peut, depuis une récente mise à jour, gérer la musique jouée sur votre téléphone. En d'autres termes, il propose un affichage de la piste en cours, la possibilité de la mettre en pause, de passer au morceau suivant/précédent ou encore de changer de source.

Compatible pour le moment avec les lecteurs utilisant la musique stockée en interne et des services comme Spotify, YouTube Music, Amazon Music ou encore Google PlayMusic, cette fonctionnalité nécessitera simplement de posséder un terminal tournant, au minimum, sous Android 7.0+ et un PC sous Windows 10 utilisant, au moins, la mise à jour d'octobre 2018.

Les vidéos YouTube ou les fichiers Audible ne sont pas encore compatibles.